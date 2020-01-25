Собака, внезапно выскочившая на дорогу поздней ночью, едва не стала причиной гибели мужчины и его девятилетнего сына в ДТП

О жутком инциденте, который произошел на Киевщине в час ночи 25 января, рассказало издание «Информатор».

По данным журналистов, автомобиль Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку Буча на окраине Ирпеня. На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне были водитель и его девятилетний ребенок. Вместе с автомобилем они начали идти на дно водоема.

Мужчине чудом удалось выбраться на берег и вытащить сына. На место происшествия немедленно вызвали бригаду скорой, ребенка госпитализрировали в реанимацию.

Прибывшим патрульным владелец авто объяснил, что на пустую дорогу перед машиной внезапно выскочил пес. Мужчина резко крутанул руль в сторону, автомобиль занесло, и он улетел в воду.

Чтобы достать транспортное средство, понадобилась помощь спасателей, поскольку оно практически полностью оказалось под водой.

О характере травм мальчика неизвестно.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на одной из парковок девушка-водитель на Porsche перепутала педали газа и тормоза и протаранила пять ни в чем неповинных машин. К счастью, никто из людей не пострадал. Виновница аварии предприняла попытки скрыться с места ДТП, однако свидетели инцидента не дали ей этого сделать.

По словам очевидцев, автоледи могла быть в нетрезвом состоянии.

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