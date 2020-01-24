За последние три года в Киеве сильно уменьшилось количество людей, которые получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

Сегодня в столице начисляют субсидии для 113577 домохозяйств (совокупность лиц, проживающих в одном помещении).

— 110457 домохозяйств получают субсидию в наличной форме, 3120 — в безналичной, — сообщил заместитель директора Департамента соцполитики Максим Бученко.

В прошлом году количество субсидиантов превышала 152 тыс. (почти вдвое меньше, чем в 2017 году).

Сокращение субсидий связано с ростом среднемесячной зарплаты: если в 2017 году она составляла около 12000 грн, то на начало 2020 — свыше 15000.

Ранее мы сообщали, что киевлянам с января 2020 года необходимо будет оплатить две платежки за газ.

В январе киевляне получили сразу две квитанции за газ, поскольку бытовым потребителям теперь придется отдельно платить за транспортировку топлива.

Для формирования цены за транспортировку за газ взяли объем использованного топлива за период с 1 октября 2018 года по 31 сентября 2019 года для каждого потребителя отдельно.

Эту цифру поделили на 12 и умножили на местный тариф. То есть, с 1 января до 1 июля цена за распределение газа будет одинаковой ежемесячно.

Но украинцев уже предупредили, что чем меньше населенный пункт, тем больше им придется платить по второй квитанции.

Платежку решили разделить на две, поскольку это является требованием ЕС в рамках Третьего энергетического пакета. Теоретически, нововведение должно запустить рынок газа в Украине, чтобы украинцы сами выбирали себе поставщиков топлива.

Платить за транспортировку топлива до дома нужно ежемесячно.В среднем, украинская семья по новому тарифу будет платить в районе 16 гривен.

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