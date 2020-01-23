По словам очевидцев, автоледи могла быть в нетрезвом состоянии

В Киеве произошло крайне довольно странное ДТП

На одной из парковок столицы водитель перепутала педали газа и тормоза и протаранила пять ни в чем неповинных машин.

Столкновение с шестым автомобилем остановило ее, сообщает Politeka.net

К счастью, никто из людей не пострадал. Виновница аварии предприняла попытки скрыться с места ДТП, однако свидетели инцидента не дали ей этого сделать.

По словам очевидцев, автоледи могла быть в нетрезвом состоянии.

К слову, недавно мы писали, что в Броварском районе Киевской области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 16 пассажирами вылетел с дороги и перевернулся.

Происшествие произошло 15 января около 9 часов утра на 39-м километре трассы Киев - Чернигов около с. Скибин Броварского района Киевской области. Водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, после чего вылетел в кювет.

Автобус с 16 пассажирами перевернулся. Все люди оказались сотрудниками фармацевтической компании FM Logistic, которая расположена в с. Дударков Бориспольского района. В результате происшествия четыре человека получили травмы легкой и средней тяжести и были доставлены в Броварскую больницу.

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