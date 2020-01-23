Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила киевлян о сильных порывах ветра

«23 января в Украине, по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности)», – говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в большинстве областей Украины сегодня ожидаются осадки: дождь с мокрым снегом прогнозируют в Закарпатской области, а также в северных, восточных, центральных и южных регионах. Температура воздуха днем 0 +5 градусов.

Ранее мы писали, что в Киеве и Киевской области 16 января в связи с осложнением погодных условий был объявлен желтый уровень опасности.

По данным Украинского гидрометцентра при ГСЧС, 16 января в Киеве и области был сильный туман. Видимость на дорогах ухудшилась до 200-500 метров.

В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Кроме того, мы сообщали, что под Киевом посреди зимы вовсю цветут сакуры и подснежники.

Об этом на своей странице в Facebook пишет пользователь Станислав Рудич.

"Календарная зима в разгаре, а в городе Вышгороде в этот день лошадь смакует зеленую травку, а сакура с подснежниками продолжают расцветать", – написал Рудич.

Напомним, неадекват устроил переполох в метро Киева, видео ЧП.

Как сообщала Politeka, дом-монстр появился в центре Киева, фото.

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