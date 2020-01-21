Фотографии кошмарного состояния межгородской электрички "Киев - Клавдиево" появились в сети
Фотоснимки и видео ржавых и ободранных вагонов межгородской электрички “Киев - Клавдиево“ опубликовали на странице Pavlovsky News в Facebook.
“Наши подписчики прислали нам фото межгородской электрички Киев-Клавдиево. Внешнее состояние можете оценить сами. О техническом остаётся лишь догадываться, но что-то нам подсказывает, что не зря с начала года уже произошло 3 пожара в поездах УЗ,“ - говорится в сообщении.
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Напомним, недавно мы писали, что в Киеве откладывается на год запуск новых станций метро Сырецко-Печерской линии в сторону Виноградаря.
Об этом сообщил глава наблюдательного совета «Киевметрострой» Олег Токарев.
«Сорваны сроки на год. На год переносится запуск», — сказал чиновник.
Главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин тоже считает, что строительство не будет закончено в установленные сроки.
Он сообщает, что сейчас отставание от планов на 7-8 месяцев.
Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.
Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.
Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.