Киев вошел в перечень самых дорогих городов мира

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные экспертов проекта Numbeo.

При составлении рейтинга оценивали города, сравнив стоимость продуктов, проезда и жилищно-коммунальных услуг, а также покупательную способность населения.

Всего в перечень попали 440 городов. Первое место уже традиционно занял Цюрих (Швейцария). В пятерку лидеров вошли также еще 4 швейцарских города: Базель, Лозанна, Женева и Берн.

Самым дорогим украинским городом стал Киев, который в общем списке занял 347 место. За ним расположились Одесса (361 место), Харьков (376), Днепр (383), Винница (384) и Львов (385). Также в списке есть Тернополь (392 место), Запорожье (395) и Николаев (381).

Кроме того, мы писали, что размер минимальной зарплаты, в соответствии с проектом Государственного бюджета Украины на 2020 год, должен вырасти с 1 января 2020 года.

Отмечается, что сумма, на которую вырастет минимальная заработная плата, составляет 550 гривен. Сейчас она составляет 4 тысячи 723 гривны.

Добавим, что в последний раз размер минимальной заработной платы изменялся ровно год назад, 1 января 2019 года. Тогда сумма доплаты составляла 450 гривен, то есть минимальная зарплата выросла на 12,1%.

Соответственно, повысился и размер прожиточного минимума: с 1 января 2020 года он составляет для одного человека на месяц 2 тысячи 27 гривен, с 1 июля – 2 тысячи 118 гривен, с 1 декабря – 2 тысячи 189 гривен.

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