В Киеве пешеход едва не попал под колеса авто
Об этом информирует сообщество «Киев оперативный» в Facebook, сообщает Рoliteka.net.
На улице Березняковской, 8 женщина перебегала дорогу с нарушением правил и едва не оказалась под колесами легкового автомобиля.
Водитель в последний момент успел затормозить.
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Женщина отделалась легким испугом, как и водитель транспортного средства.
К слову, в Киеве хулиганы по ночам начали прокалывать колеса припаркованным автомобилям.
Неизвестные мстители порезали колеса в 30 авто.
От хулиганов пострадали автомобили, оставленные на участке с 25-го по 37-й дом по улице Энтузиастов.
В соцсетях спорят, какими мотивами руководствуются «кольщики резины». То ли повреждение колес объясняется ненавистью к автовладельцам, то ли вандалы пытаются загрузить заказами ближайший пункт шиномонтажа.
Напомним, про ЧП в метро Киева: поезда внезапно остановились, кадры коллапса.
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