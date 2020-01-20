В Киеве пешеход едва не попал под колеса авто

Об этом информирует сообщество «Киев оперативный» в Facebook, сообщает Рoliteka.net.

На улице Березняковской, 8 женщина перебегала дорогу с нарушением правил и едва не оказалась под колесами легкового автомобиля.

Водитель в последний момент успел затормозить.

Женщина отделалась легким испугом, как и водитель транспортного средства.

К слову, в Киеве хулиганы по ночам начали прокалывать колеса припаркованным автомобилям.

Неизвестные мстители порезали колеса в 30 авто.

От хулиганов пострадали автомобили, оставленные на участке с 25-го по 37-й дом по улице Энтузиастов.

В соцсетях спорят, какими мотивами руководствуются «кольщики резины». То ли повреждение колес объясняется ненавистью к автовладельцам, то ли вандалы пытаются загрузить заказами ближайший пункт шиномонтажа.

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