19 января, в Киева на Михайловской площади прошла акция протеста, против ультраправых, которая закончилась потасовкой

Митингующие держали транспаранты и выкрикивали лозунги: “ Прочь капитализм“, “Права человека - будущее Украины“. Также они требовали расформировать полк “Азов“.

Сообщается, что после окончания согласованной акции ее участники направились к фуникулеру, при этом группа неизвестных бросила в них несколько петард.

Началась потасовка, в результате которой полиция задержала 11 человек.



Обратим внимание, что ранее в соцсетях активисты подчеркивали, что целью митинга является привлечение внимания к безнаказанности ультраправых. Они также призывали расследовать нападения ультраправых и расформировать полк Азов.

В свою очередь оппоненты отмечали, что организаторы митинга исповедуют антиукраинские взгляды и назвали их фанатами "русского мира".

Ранее мы писали, массовая драка произошла в ночь на 15 января в Киеве по адресу проспект Академика Глушкова, 9а возле заправки

В результате инцидента пострадали несколько мужчин.

Вызов на линию 103 поступил около 02:40.

По предварительной информации, конфликт начался между двумя компаниями в пабе, который находится неподалеку. Обе компании вышли из заведения, но через некоторое время конфликт снова набрал обороты. Вблизи заправки произошла драка, в ход шли кулаки, палки и даже бутылка шампанского. Всего в конфликте принимали участие шесть мужчин.

Что стало поводом для начала драки — неизвестно. Однако работники заправки рассказали, что сначала в помещение зашел мужчина и попросил вызвать медиков и полицию, у него было окровавленное лицо. Все это время остальные мужчины продолжали драться. Через несколько минут на заправку зашел еще один мужчина с разбитой головой, после чего он потерял сознание и упал на пол.

Напомним, что в Одессе на стройплощадке произошла массовая драка: охранники стройки напали на активистов.

Как сообщала Politeka, в Киеве устроили массовую бойню с иностранцами на остановке.

Также Politeka писала, что в Днепре возле супермаркета произошла перестрелка.