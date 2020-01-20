Утром 20 января Киев застыл в тянучках из-за выпавшего снега, сообщает Рoliteka.net.
Масштабные пробки традиционно образовались на мостах, в центре Киева, а также на проспектах Бандеры и Победы.
С самого утра в городе уже зафиксировали более 10 аварий. Согласно данным из сервиса Google Maps, пробка образовалась на проспекте Бажана, Дарницком мосту и шоссе. Тянучка застыла на мосте Патона и проспекте Соборности. Бульвары Перова и Шухевича также стоят в пробках.
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Также затруднено движение на левом берегу. Тянучка фиксируется на Броварском проспекте, проспекте Освободителей и Романа Шухефича.
Водителям советуют по возможности сегодня не пользоваться личным транспортом, а также избегать загруженные дороги.
Снег, как обычно, застал украинскую столицу врасплох. Ежегодно ситуация повторяется. Например, в 2016 году эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук писал: «Снег, пробки... были, есть и будут!!!». А в 2017 году политический эксперт Николай Спиридонов писал: «Похоже, что сегодня Киев ожидают десятибальные пробки. Снег, как всегда, пошел неожиданно».
Ситуация с первым серьезным снегом повторяется каждый год. Отметим, что часто и сами киевляне виноваты в этом. Например, встречаются водители, которые до последнего ездят на летней резине, в результате чего попадают в ДТП.
Кстати, в пятницу, 17 января, в столице был полностью открыт для проезда автомобилей Владимирский проезд. Теперь транспорт может передвигаться по правой полосе Владимирского проезда. Как известно, ограничения на этом участке действовали в связи с новогодними и рождественскими праздниками.
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