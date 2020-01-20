В Киеве хулиганы по ночам начали прокалывать колеса припаркованным автомобилям
Неизвестные мстители порезали колеса в 30 авто, сообщает Рoliteka.net.
Как пишет страница dtp.kiev.ua в Facebook, от хулиганов пострадали автомобили, оставленные на участке с 25-го по 37-й дом по улице Энтузиастов.
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В соцсетях спорят, какими мотивами руководствуются «кольщики резины».
То ли повреждение колес объясняется ненавистью к автовладельцам, то ли вандалы пытаются загрузить заказами ближайший пункт шиномонтажа.
Недавно мы писали, что утром 20 января Киев застыл в тянучках из-за выпавшего снега.
Масштабные пробки традиционно образовались на мостах, в центре Киева, а также на проспектах Бандеры и Победы.
С самого утра в городе уже зафиксировали более 10 аварий. Согласно данным из сервиса Google Maps, пробка образовалась на проспекте Бажана, Дарницком мосту и шоссе. Тянучка застыла на мосте Патона и проспекте Соборности. Бульвары Перова и Шухевича также стоят в пробках.
Напомним, про ЧП в метро Киева: поезда внезапно остановились, кадры коллапса.
Ранее Politeka писала о том, что побоище устроили в центре Киева, фото происходящего
Также Politeka сообщала, что стихия парализовала движение в Киеве: "застала врасплох", подробности.