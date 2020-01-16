На днях коммунальщики поставили в тоннеле под Почтовой площадью в Киеве комплекс светоотражающих элементов

Однако киевские автомобилисты продолжают высказывать свое недовольство, ведь на этом участке дороги по-прежнему очень темно.

Водители вместе обратились к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой установить нормальное освещение в тоннеле на Почтовой площади.

Так, чтобы достучаться до столичного главы, они выбрали довольно необычный способ. Автомобилисты повесили при въезде в тоннель огромный баннер, на котором указывается: "Кличко, включи свет в тоннеле". Фотографией транспаранта поделились в паблике "Киев Автомобильный".

Также недавно мы писали, что была обнаружена опасная для пассажиров трамвайная остановка в Киеве.

Фотофакты в сети разместил пользователь Фейсбука.

Конечная остановка трамваев №№ 15 и 18 на улице Старовокзальной не приспособлена для безопасной посадки и высадки. Санитарное состояние остановки неудовлетворительное.

Недавно мы писали о том, что в Киеве Mercedes влетел в толпу людей на остановке.

«Как всегда, когда дерешься за право проехать первым и кого-то обогнать, страдают люди. Mercedes влетел в стоящих возле перехода людей, на месте много скорых», — говорится в сообщении.

Четыре человека пострадали в результате аварии. Один пассажир находился в микроавтобусе, а еще трое в легковом автомобиле. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Известно, что пожилая женщина из Scenic — в тяжелом состоянии.

Напомним, цена на воду стремительно взлетит: когда киевлянам ждать нового удара.

Как сообщала Politeka, в Киеве появилась опасная остановка, пугающие фото.

Также Politeka писала, что дети таинственно исчезли под Киевом: появились фото и приметы пропавших.