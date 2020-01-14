В сети показали фото пропавшего озера в Киеве

Об этом пишет «Клуб коренного киевлянина» в Facebook.

«Озеро Дарницкое, находилось примерно на месте современного автобусного парка № 2 между ул. Пражская и Азербайджанская. Исчезло в 1950-е года. Фото начала ХХ-го века», – говорится в сообщении.

По статистике, еще в 1991–м в Киеве было 486 водоемов, а уже в 2018–м осталось всего 380.

Сейчас место, где находилось озеро выглядит так:

Напомним, ЧП произошло вечером в понедельник, 13 января, - в районе Лыбедской рядом с ТРЦ Ocean Plaza прорвало теплотрассу, кипяток затопил нулевой этаж торгового центра. Пострадали люди и автомобили, оставленные на парковке. В одну из образовавшихся ям попал автобус "Богдан" с пассажирами.

По информации пресс-службы ГСЧС Киева, количество пострадавших возросло до 10. Трем людям оказали помощь на месте, остальных госпитализировали.

В сеть попали кадры, как посетители Ocean Plaza пытались выбить окна на первом этаже, чтобы спастись из затопленного кипятком ТРЦ.

Один из участников события в Фейсбуке поблагодарил спасателя, который на своих плечах выносил людей из затопленного помещения. По словам Игоря Гона, он и еще четверо человек около часа спасались от кипятка, поднявшись на тумбочки. К тому времени вода поднялась на 5-10 см.

Городская власть прокомментировала инцидент и обещала компенсировать убытки водителей, чьи авто пострадали возле Ocean Plaza.

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", – заявил представитель КГГА.

Напомним, о потопе в ТРЦ Ocean Plaza: люди ошпарены кипятком.

Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа в Киеве: кипяток бьет прямо из-под земли.

Также Politeka писала, что люди в Ocean Plaza кричали от боли, количество пострадавших возросло.