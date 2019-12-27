Доктор технических наук и общественный деятель Михаил Поживанов рассказал о тендере Шулявского путепровода и спешке Виталия Кличко, градоначальника Киева

Ведущий канала Politeka Online спросил о Шулявском путепроводе в Киеве и цене, которая выросла в три раза с момента проведения тендера. Ведь перед Новым годом активизировались и пытаются его открыть. Об этом пишет Politeka.

"Да, я помню тендер, первая цифра была в пределах 520-560 миллионов гривен. Был предложен тогда альтернативный проект, который тянул на 800 миллионов, но сказали, что денег таких нет. Этот проект предусматривал развязку. Один хороший архитектор, действительно киевский, от себя сделал шикарный подарок, практически разработку и предложил его проект взять. Киевсовет тогда отказалась фактически, Кличко отказался, а сегодня получается, для того, чтобы успеть, он деньги уже не считает. Ему надо чисто политически сделать это и показать до конца года, что он на что-то способен.", - сказал Поживанов.

Специалист уверен, что такие действия мэра Киева будут интересны для ГБР. Они должны узнать, почему цена выросла в три раза.

"Имея вот такие цифры, я думаю, для Государственного бюро расследований это будет дополнительные факты и смотреть, как, что, куда и почему шло увеличение. Особенно, если взять, что стоимость ряда товаров в связи с укреплением гривны и падением курса доллара, наоборот, я ожидал, что будет идти снижение.", - заключил эксперт.

Ранее мы сообщали, что реконструкция Шулявского моста снова подорожала, счет пошел на миллиарды.

Стоимость строительства Шулявского моста выросла примерно в 3 раза и это не последнее подорожание. Выглядит так, будто чиновники распиливают бюджетные средства, увеличивая свои аппетиты.

Об этом заявил Александр Федоренко, председатель Киевской городской организации политической партии «Общественное движение Николая Томенко «Рідна країна». Он уверен, что правоохранители должны проверить законность реконструкции.

Напомним, эксперт вынес жестокий вердикт Кличко и Микитасю

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