Містянам розповіли, якою є ситуація з графіками відключення світла в Київській області на 18 квітня і чи загрожують їм нові обмеження в енергопостачанні.

Готуються графіки відключення світла у Київській області на 18 квітня, тому мешканців просять заздалегідь підготуватися, повідомляє Politeka.

Зокрема, фахівці ДПЕК працюватимуть у рамках Баришівського селищного територіального товариства у Броварському районі. За інформацією Баришівської селищної ради, у зв'язку з цим світло включатимуть у селі Баришівка. З 9:00 до 17:00 знеструмлення очікуються на вулицях Калиновій, Привокзальній, Центральній.

Також будуть графіки відключення світла на Київщині 18 квітня запроваджуватимуться в межах Вороньківської сільської територіальної громади.

Не буде електроенергії з 8:30 до 20:00 у населеному пункті Вороньків на вулицях: Берегова, Вишнева, Горова, Дачна, Джерельна, Зарічна, Івана Коновала, Кийлівська, Кийлівський, Кільцева, Кутівська, Лісова, Мазепи, Мамайсура, вул. Затишна, Миру, Миру пров., Молодіжна, Народна, Невизначена, Незалежності, Нова, Озерна, Осовиця, Першотравнева, Польова, Польовий пров., Романківський, Садова, Центральна, Шевченка, Шевченка пров., Щаслива, Щасливий, Ясна.

Крім того, знеструмлені торкнеться Кийлів (вулиця Гайова, Гончарівська, Дамба, Дачі Дніпра, Дніпровська, Лесі Українки, Лісова, Лугова, Молодіжна, Набережна, Невизначена, Озерна, Паркова, Петренко, Рудяковська, Франка, Шевченка, Шкільна) та Жеребятина (вул. Берегова, Заповідна, К.А. Степанкова, Лісова, Невизначена, Садова, Центральна).

Ситуація в енергосистемі України залишається контрольованою завдяки стабільному зниженню споживання електроенергії.

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