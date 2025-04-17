Подорожчання хліба в Києві все більше турбує місцевих мешканців, і, схоже, причин для оптимізму поки небагато.

З початку 2024 року подорожчання хліба в Києві вже відбулося на понад 20%, і, за словами фахівців, це ще не межа, повідомляє Politeka.

Про те, чого очікувати споживачам у 2025 році, розповів в інтерв’ю виданню «Главред» заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Він прогнозує, що подорожчання хліба в Києві й надалі буде стабільним, із щомісячним приростом у межах 1,5–2%. У підсумку, до кінця року маємо всі шанси побачити ще одне +20% до цінників у пекарнях та магазинах.

І справа не лише в інфляції, яка, до слова, вже перевищила 13%. Причин одразу кілька і всі взаємопов’язані. Зокрема, зростає вартість самого виробництва: від сировини до енергоресурсів і комплектуючих, без яких продукція просто не з’явиться на полицях.

Друга серйозна проблема - кадрова. Через мобілізацію підприємства відчувають нестачу працівників. Щоб тримати виробничий ритм, доводиться вкладати більше в автоматизацію, а це, знову ж таки, додаткові гроші.

Є й глобальні фактори. Вартість зерна росте не лише в Україні, а й на міжнародному ринку. Причиною цього є дефіцит продовольчої пшениці. Тож конкуренція за сировину зростає, і це автоматично тягне за собою зростання вартості всередині країни.

Марчук підсумовує, що це не тимчасове явище. У 2025-му доведеться звикати до поступового зростання, яке відбуватиметься постйно.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.