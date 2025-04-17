Подорожание хлеба в Киеве все больше беспокоит местных жителей и, похоже, причин для оптимизма пока немного.

С начала 2024 года подорожание хлеба в Киеве уже произошло более чем на 20%, и, по словам специалистов, это еще не предел, сообщает Politeka.

О том, что ждать потребителям в 2025 году, рассказал в интервью изданию «Главред» заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Он прогнозирует, что подорожание хлеба в Киеве и дальше будет стабильным, с ежемесячным приростом в пределах 1,5–2%. В итоге, до конца года есть все шансы увидеть еще одно +20% к ценникам в пекарнях и магазинах.

И дело не только в инфляции, которая, к слову, уже превысила 13%. Причин сразу несколько и все взаимосвязаны. В частности, растет стоимость самого производства: от сырья до энергоресурсов и комплектующих, без которых продукция просто не появится на полках.

Вторая серьезная проблема – кадровая. Из-за мобилизации предприятия испытывают нехватку работников. Чтобы держать производственный ритм, приходится вкладывать больше в автоматизацию, а это опять же дополнительные деньги.

Есть и глобальные причины. Стоимость зерна растет не только в Украине, но и на международном рынке. Причиной тому является дефицит продовольственной пшеницы. Так что конкуренция за сырье растет, и это автоматически влечет за собой рост стоимости внутри страны.

Марчук заключает, что это не временное явление. В 2025-м придется привыкать к постепенному росту, который будет происходить постоянно.

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