Оформити пенсію в Києві можна без зайвих клопотів, використовуючи Дія.Підпис, завдяки онлайн-сервісу Пенсійного фонду України.

Оформити пенсію в Києві без необхідності особистого відвідування Пенсійного фонду України стало можливим, повідомляє Politeka.

Для початку необхідно завантажити на смартфон застосунок Дія та активувати в ньому функцію Дія.Підпис. Це дозволить використовувати смартфон паралельно з комп'ютером під час оформлення.​

Підготовка документів: Потрібно підготувати скановані копії. Рекомендується:​

Зробити кольорові, чіткі сканування з оригіналів паперів.​

Зберігати файли у форматах JPG або PDF.​

Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ.​

Назви файлів мають відповідати назвам документів.​

Подання заяви онлайн:

Перейдіть до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України через комп'ютер.​ У правому верхньому куті натисніть «Вхід» та оберіть «Увійти до системи» через «Дія.Підпис».​ У новому вікні натисніть «Отримати код для входу».​ Скануйте QR-код, що з'явиться на екрані, за допомогою застосунку Дія на смартфоні.​ Підтвердьте вхід, слідуючи інструкціям на смартфоні.​ В особистому кабінеті оберіть розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та вкладку «Заява на призначення пенсії».​ Оберіть відповідний вид пенсії, наприклад, «Пенсія за вислугу років».​ Заповніть анкету-опитувальник.​ Додайте скановані копії необхідних документів.​ Сформуйте та підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису.​ Надішліть до ПФУ.​

Слідкування за статусом заяви: Після подачі документів ви можете відстежувати статус у розділі «Мої звернення» на вебпорталі ПФУ.​

Якщо вам необхідно звернутися особисто, нижче наведені адреси та контактні дані деяких сервісних центрів ПФУ в столиці:​

Головне управління ПФУ в м. Києві

вул. Бульварно-Кудрявська, 16, 04053​

Телефон: 044 486 7794

Відділ обслуговування громадян №2

вул. Вербицького, 9,

Телефон: (044) 200-88-42

Відділ обслуговування громадян №3

вул. Каштанова, 6,

Телефон: (044) 548-08-88 4

Більш детальний перелік адрес та контактних телефонів інших відділень доступний на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

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