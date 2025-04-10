Оформити пенсію в Києві без необхідності особистого відвідування Пенсійного фонду України стало можливим, повідомляє Politeka.
Для початку необхідно завантажити на смартфон застосунок Дія та активувати в ньому функцію Дія.Підпис. Це дозволить використовувати смартфон паралельно з комп'ютером під час оформлення.
Підготовка документів: Потрібно підготувати скановані копії. Рекомендується:
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Зробити кольорові, чіткі сканування з оригіналів паперів.
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Зберігати файли у форматах JPG або PDF.
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Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ.
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Назви файлів мають відповідати назвам документів.
Подання заяви онлайн:
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Перейдіть до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України через комп'ютер.
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У правому верхньому куті натисніть «Вхід» та оберіть «Увійти до системи» через «Дія.Підпис».
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У новому вікні натисніть «Отримати код для входу».
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Скануйте QR-код, що з'явиться на екрані, за допомогою застосунку Дія на смартфоні.
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Підтвердьте вхід, слідуючи інструкціям на смартфоні.
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В особистому кабінеті оберіть розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та вкладку «Заява на призначення пенсії».
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Оберіть відповідний вид пенсії, наприклад, «Пенсія за вислугу років».
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Заповніть анкету-опитувальник.
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Додайте скановані копії необхідних документів.
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Сформуйте та підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису.
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Надішліть до ПФУ.
Слідкування за статусом заяви: Після подачі документів ви можете відстежувати статус у розділі «Мої звернення» на вебпорталі ПФУ.
Якщо вам необхідно звернутися особисто, нижче наведені адреси та контактні дані деяких сервісних центрів ПФУ в столиці:
Головне управління ПФУ в м. Києві
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вул. Бульварно-Кудрявська, 16, 04053
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Телефон: 044 486 7794
Відділ обслуговування громадян №2
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вул. Вербицького, 9,
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Телефон: (044) 200-88-42
Відділ обслуговування громадян №3
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вул. Каштанова, 6,
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Телефон: (044) 548-08-88 4
Більш детальний перелік адрес та контактних телефонів інших відділень доступний на офіційному сайті Пенсійного фонду України.
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