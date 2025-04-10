Оформить пенсию в Киеве можно без лишних хлопот, используя Дія. Підпис, благодаря онлайн-сервису Пенсионного фонда Украины.

Оформить пенсию в Киеве без необходимости личного посещения Пенсионного фонда стало возможным, сообщает Politeka.

Для начала необходимо загрузить на смартфон приложение Дія и активировать в нем функцию Дія.Підпис. Это позволит использовать смартфон параллельно с компьютером при оформлении.

Подготовка документов: Необходимо подготовить сканированные копии. Рекомендуется:

Сделать цветные, четкие сканирования из оригиналов бумаг.

Хранить файлы в форматах JPG или PDF.

Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ.

Названия файлов должны соответствовать названиям документов.

Подача заявления онлайн:

Перейдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины через компьютер. В правом верхнем углу нажмите «Вход» и выберите «Войти в систему» ​​через «Дія. Підпис». В новом окне нажмите «Получить код входа». Сканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью приложения Действие на смартфоне. Подтвердите вход, следуя инструкциям на смартфоне. В личном кабинете выберите раздел «О пенсионном обеспечении» и вкладку «Заявление на назначение пенсии». Выберите подходящий вид пенсии, например, «Пенсия за выслугу лет». Заполните анкету-опросник. Добавьте сканированные копии необходимых документов. Сформируйте и подпишите заявление с помощью Дії. Отправьте в ПФУ.

Отслеживание статуса заявления: После подачи документов вы можете отслеживать статус в разделе «Мои обращения» на вебпортале ПФУ.

Если вам необходимо обратиться лично, приведенные ниже адреса и контактные данные некоторых сервисных центров ПФУ в столице:

Главное управление ПФУ в г. Киеве

ул. Бульварно-Кудрявская, 16, 04053

Телефон: 044 486 7794

Отдел обслуживания граждан №2

ул. Вербицкого, 9,

Телефон: (044) 200-88-42

Отдел обслуживания граждан №3

ул. Каштановая, 6,

Телефон: (044) 548-08-88 4

Более подробный перечень адресов и контактных телефонов других отделений доступен на официальном сайте Пенсионного фонда Украины .

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.