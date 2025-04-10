Оформить пенсию в Киеве без необходимости личного посещения Пенсионного фонда стало возможным, сообщает Politeka.
Для начала необходимо загрузить на смартфон приложение Дія и активировать в нем функцию Дія.Підпис. Это позволит использовать смартфон параллельно с компьютером при оформлении.
Подготовка документов: Необходимо подготовить сканированные копии. Рекомендуется:
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Сделать цветные, четкие сканирования из оригиналов бумаг.
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Хранить файлы в форматах JPG или PDF.
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Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ.
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Названия файлов должны соответствовать названиям документов.
Подача заявления онлайн:
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Перейдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины через компьютер.
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В правом верхнем углу нажмите «Вход» и выберите «Войти в систему» через «Дія. Підпис».
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В новом окне нажмите «Получить код входа».
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Сканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью приложения Действие на смартфоне.
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Подтвердите вход, следуя инструкциям на смартфоне.
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В личном кабинете выберите раздел «О пенсионном обеспечении» и вкладку «Заявление на назначение пенсии».
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Выберите подходящий вид пенсии, например, «Пенсия за выслугу лет».
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Заполните анкету-опросник.
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Добавьте сканированные копии необходимых документов.
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Сформируйте и подпишите заявление с помощью Дії.
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Отправьте в ПФУ.
Отслеживание статуса заявления: После подачи документов вы можете отслеживать статус в разделе «Мои обращения» на вебпортале ПФУ.
Если вам необходимо обратиться лично, приведенные ниже адреса и контактные данные некоторых сервисных центров ПФУ в столице:
Главное управление ПФУ в г. Киеве
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ул. Бульварно-Кудрявская, 16, 04053
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Телефон: 044 486 7794
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ул. Вербицкого, 9,
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Телефон: (044) 200-88-42
Отдел обслуживания граждан №3
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ул. Каштановая, 6,
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Телефон: (044) 548-08-88 4
Более подробный перечень адресов и контактных телефонов других отделений доступен на официальном сайте Пенсионного фонда Украины .
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