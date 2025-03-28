Синоптики поділилися прогнозом погоди в Києві та області на суботу, 29 березня 2025 року, та попередили про нову хвилю похолодання та дощів.

На суботу, 29 березня 2025 року, прогноз погоди в Києві та області буде досить приємним, а от у неділю ситуація дещо зіпсується, пише Політека.

Як повідомляють експерти Українського гідрометеорологічного центру, в суботу протягом доби очікується мінлива хмарність без жодних опадів.

Вітер по Київській області, як передбачає прогноз погоди на 29 березня, буде східним, швидкістю до 7-12 метрів за секунду.

Термометри в столиці вночі покажуть від +2 до +4, а вдень повітря прогріється приблизно до +15 тепла, повідомляє Політека. В регіоні температура коливатиметься від нічних 0+5 градусів до приємних +13+18 в денні години.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі теж дала прогноз погоди в Києві на 29 березня та розповіла, як ситуація зміниться в неділю, 30 числа.

За її словами, в столиці завтра очікується сильний вітер, відсутність опадів і +14 градусів тепла. Сухо в більшості регіонів, але на півдні, південному заході та сході (окрім Харківщини) пройдуть дощі. Вдень до +12+18 градусів, комфорт від яких трохи знижуватиме сильний вітер.

У неділю, за словами синоптика, в столиці можливі дощі, температура повітря трішки опуститься, до +10+12. Тим часом загалом по Україні в цей день хмарність збільшиться, місцями пройдуть дощі, трішки похолоднішає: температура становитиме +9+13, тепліше буде в південно-східних регіонах (+14+18), на Волині та Рівненщині (до +11+14).

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