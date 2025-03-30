Прогноз погоди в Києві на тиждень з 31 березня по 6 квітня вже опублікували синоптики.

Прогноз погоди в Києві на тиждень з 31 березня по 6 квітня обіцяє хмарні дні з помірною температурою та невеликою ймовірністю опадів, повідомляє Politeka.

У понеділок, 31 березня розпочнеться з ранковим проясненням, але поступово небо покриється хмарами, і день буде похмурим, без опадів. Вночі температура становитиме +8°C, а вдень підніметься до +12°C.

У вівторок прогнозується дощ уранці, але після обіду небо очиститься, і до кінця дня буде сухо. Стовпчики тормометрів вранці покажуть +9°C, вдень +11°C, а вечір залишиться теплим.

У середу погода буде похмурою, без зливи, а температура вдень підніметься до +12°C, вночі ж залишиться близько +8°C. У четвер, 3 квітня, також очікується хмарність, але дощів не буде, а температурні показники в денну пору досягнуть +17°C.

П’ятниця принесе помірно теплі умови без опадів. Температура вдень становитиме +19°C, але вночі вона буде знижуватися до +9°C.

У суботут хмарність збережеться, і ймовірність дощу збільшиться до 36% вдень.

У неділю, 6 квітня, очкується хмарний день з температурними показниками до +19°C, але буде сухо.

Прогноз погоди в Києві на тиждень з 31 березня по 6 квітня свідчить про перехід до теплої весни з похмурими днями, але без серйозних опадів.

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