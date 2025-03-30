Прогноз погоды в Киеве на неделю с 31 марта по 6 апреля уже опубликовали синоптики.

Прогноз погоды в Киеве на неделю с 31 марта по 6 апреля обещают облачные дни с умеренной температурой и небольшой вероятностью осадков, сообщает Politeka.

В понедельник, 31 марта, начнется с утренним прояснением, но постепенно небо покроется облаками, и день будет пасмурным, без осадков. Ночью температура составит +8°C, а днем ​​поднимется до +12°C.

Во вторник прогнозируется дождь по утрам, но после обеда небо очистится, и к концу дня будет сухо. Столбики тормометров утром покажут +9°C, днем ​​+11°C, а вечер останется теплым.

В среду погода будет пасмурной, без ливня, а температура днем ​​поднимется до +12°C, ночью же останется около +8°C. В четверг, 3 апреля, также ожидается облачность, но дождей не будет, а температурные показатели в дневные часы достигнут +17°C.

Пятница принесет умеренно тёплые условия без осадков. Температура днем ​​будет +19°C, но ночью она будет снижаться до +9°C.

В субботу облачность сохранится и вероятность дождя увеличится до 36% днем.

В воскресенье, 6 апреля, будет облачный день с температурными показателями до +19°C, но будет сухо.

Прогноз погоды в Киеве на неделю с 31 марта по 6 апреля свидетельствует о переходе к теплой весне с пасмурными днями, но без существенных осадков.

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