Енергетики попередили, які графіки відключення світла діятимуть у Києві та області в четвер, 27 березня 2025 року.

ДТЕК запланував на четвер, 27 березня 2025 року, низку профілактичних робіт у Київській області та відповідні графіки відключення світла, повідомляє Політека.

Енергетики попередають, що на території Бучанської громади в четвер без електроенергії з 8:30 до 19:30 залишаться мешканці села Блиставиця за адресою вул.Ярослава Мудрого, 1.

У межах Димерської громади, як пише Політека, 27 березня графіки відключення світла діятимуть із 9:00 до 19:00 у таких населених пунктах:

Богдани (по вулицях Київській, Набережній, Травневій);

Овдієва Нива (Лісова);

Пилява (Травнева);

Рихта (Подільська);

Сухолуччя (Миру, Садова, Травнева);

Толокунь (Набережна);

Ясногородка (Соборна, Колективна).

Також на території Бучанського району 27 березня графіки відключення світла діятимуть із 8:30 до 17:00 в селі Микуличі по вул. Героїв Крут, Покровській, Соборній, Широкій, Центральній, провулку Київський.

На території Кагарлицької громади в цей день обмеження в електропостачанні діятимуть у селі Леонівка по вулицях Квітневій та Польовій із 8:30 до 18:30, а Вороньківської – в с. Сошників по вул. Іванова, Солонській, Шевченка з 9:00 до 19:00.

Ці всі заходи спрямовані на проведення профілактичних робіт у мережі для підвищення її надійності.

У столиці тим часом наразі ДТЕК не повідомляє про жодні обмеження в електропостачанні на четвер.

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