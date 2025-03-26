ДТЕК запланував на четвер, 27 березня 2025 року, низку профілактичних робіт у Київській області та відповідні графіки відключення світла, повідомляє Політека.
Енергетики попередають, що на території Бучанської громади в четвер без електроенергії з 8:30 до 19:30 залишаться мешканці села Блиставиця за адресою вул.Ярослава Мудрого, 1.
У межах Димерської громади, як пише Політека, 27 березня графіки відключення світла діятимуть із 9:00 до 19:00 у таких населених пунктах:
- Богдани (по вулицях Київській, Набережній, Травневій);
- Овдієва Нива (Лісова);
- Пилява (Травнева);
- Рихта (Подільська);
- Сухолуччя (Миру, Садова, Травнева);
- Толокунь (Набережна);
- Ясногородка (Соборна, Колективна).
Також на території Бучанського району 27 березня графіки відключення світла діятимуть із 8:30 до 17:00 в селі Микуличі по вул. Героїв Крут, Покровській, Соборній, Широкій, Центральній, провулку Київський.
На території Кагарлицької громади в цей день обмеження в електропостачанні діятимуть у селі Леонівка по вулицях Квітневій та Польовій із 8:30 до 18:30, а Вороньківської – в с. Сошників по вул. Іванова, Солонській, Шевченка з 9:00 до 19:00.
Ці всі заходи спрямовані на проведення профілактичних робіт у мережі для підвищення її надійності.
У столиці тим часом наразі ДТЕК не повідомляє про жодні обмеження в електропостачанні на четвер.
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