Энергетики предупредили, какие графики отключения света будут действовать в Киеве и области в четверг, 27 марта 2025 года.

ДТЭК запланировал на четверг, 27 марта 2025 года, ряд профилактических работ в Киевской области и соответствующие графики отключения света, сообщает Политека.

Энергетики предупреждают, что на территории Бучанской общины в четверг без электроэнергии с 8:30 до 19:30 останутся жители села Блиставица по адресу ул.Ярослава Мудрого, 1.

В пределах Дымерской общины, как пишет Политека, 27 марта графики отключения света будут действовать с 9:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

Богданы (по улицам Киевской, Набережной, Майской);

Овдиева Нива (Лесная);

Пылява (Майская);

Рихта (Подольская);

Сухолучье (Мира, Садовая, Майская);

Толокунь (Набережная);

Ясногородка (Соборная, Коллективная).

Также на территории Бучанского района 27 марта графики отключения света будут действовать с 8.30 до 17.00 в селе Микуличи по ул. Героев Крут, Покровской, Соборной, Широкой, Центральной, переулке Киевский.

На территории Кагарлыкской общиы в этот день ограничения в электроснабжении будут действовать в селе Леоновка по улицам Квитневой и Полевой с 8:30 до 18:30, а Вороньковской - в с.Сошников на ул.Иванова, Солонской, Шевченко с 9:00 до 19:00.

Все эти мероприятия направлены на проведение профилактических работ в сети для повышения ее надежности.

В столице пока ДТЭК не сообщает ни о каких ограничениях в электроснабжении на четверг.

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