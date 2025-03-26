З вересня 2025 року вводиться обов'язкова базова загальновійськова підготовка для студентів-чоловіків в час, коли мобілізація в Україні триває.

Мобілізація в Україні передбачає, що певні категорії осіб будуть звільнені від цього обов'язку, повідомляє Політека.

Згідно з новими змінами, передбаченими Законом "Про військовий обов'язок і службу", з вересня 2025 року почнеться запровадження обов'язкової базової загальновійськової підготовки для тих, хто навчаєтья в вишах.

БЗВП включатиме теоретичні заняття та практичні курси, які проводитимуться в університетах та спеціалізованих навчальних центрах.

Проте не всі чоловіки будуть зобов'язані проходити цю підготовку. Відповідно до закону, певні категорії осіб можуть цього не робити. Зокрема, це стосується неповнолітніх, які не досягли 18 років, а також тих, хто визнаний непридатним до служби у війську за станом здоров'я в час, коли триває мобілізація в Україні.

Окрім того, не будуть проходити її й громадяни, які вже були на військовій службі або служили в армії іншої держави до того, як набули громадянства нашої держави.

Що стосується військовозобов'язаних віком від 18 до 25 років, які не є студентами, то вони будуть проходити базову службу (БВС). Однак жінки матимуть можливість долучитися до БВС на добровільних засадах і за бажанням стати на облік.

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