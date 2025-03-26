С сентября 2025 года вводится обязательная базовая общевойсковая подготовка для студентов-мужчин в то время, когда мобилизация в Украине продолжается.

Мобилизация в Украине предполагает, что определенные категории лиц будут освобождены от этой обязанности, сообщает Политика.

Согласно новым изменениям, предусмотренным Законом "О воинской обязанности и службе", с сентября 2025 года начнется введение обязательной базовой общевойсковой подготовки для обучающихся в вузах.

БОВП будет включать теоретические занятия и практические курсы, которые будут проводиться в университетах и ​​специализированных учебных центрах.

Однако не все мужчины будут обязаны проходить эту подготовку. Согласно закону, определенные категории лиц могут этого не делать. В частности, это касается несовершеннолетних, не достигших 18 лет, а также тех, кто признан непригодным к службе в армии по состоянию здоровья во время того, как идет мобилизация в Украине.

Кроме того, не будут проходить ее и граждане, которые уже были на военной службе или служили в армии другого государства до того, как приобрели гражданство нашего государства.

Что касается военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет, не являющихся студентами, то они будут проходить базовую службу (БВС). Однако женщины смогут присоединиться к БВС на добровольных началах и по желанию стать на учет.

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