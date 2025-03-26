Багатьох громадян, які звільнилися зі Збройних сил за станом здоров'я, цікавить питання, як знятися з військового обліку під час того, як йде мобілізація в Україні, повідомляє Політека.

Адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA" пояснив, що для цього необхідно пройти військово-лікарську комісію.

Питання щодо зняття з військового обліку постало перед одним з громадян, який був звільнений із Збройних сил за станом здоров'я. Згідно з законодавством, такий громадянин може отримати право на зняття з реєстру в Територіальному центрі комплектування.

Адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи на запитання, зазначив, що звільнені з такої причини мають можливість знятися обліку в ТЦК, однак мобілізація в Україні передбачає, що ддля цього потрібно пройти військово-лікарську комісію.

Згідно з рекомендаціями юриста, після закінчення роботи у ЗСУ чоловік має звернутися до ТЦК та пройти ВЛК. Лише після її цього можна отримати рішення, яке підтвердить непридатність до служби у війську. Це рішення і є підставою для того, щоб вас виключили з військового реєстру.

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