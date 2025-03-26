Многих граждан, которые уволились из Вооруженных сил по состоянию здоровья, интересует вопрос, как сняться с военного учета во время, как идет мобилизация в Украине , сообщает Политика.

Адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA" объяснил, что для этого необходимо пройти военно-врачебную комиссию.

Вопрос о снятии с военного учета встал перед одним из граждан, который был уволен из Вооруженных сил по состоянию здоровья. Согласно законодательству такой гражданин может получить право на снятие с реестра в Территориальном центре комплектования.

Адвокат Юрий Айвазян, отвечая на вопрос, отметил, что уволенные по такой причине имеют возможность сняться учета в ТЦК, однако мобилизация в Украине предполагает, что для этого нужно пройти военно-врачебную комиссию.

Согласно рекомендациям юриста, после окончания работы в ВСУ мужчина должен обратиться в ТЦК и пройти ВЛК. Только после этого можно получить решение, которое подтвердит непригодность к службе в армии. Это решение является основанием для того, чтобы вас исключили из военного реестра.

Ранее мы также писали о том, с какими хроническими заболеваниями мужчины могут призвать.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Мобилизация в Украине: юрист объяснил, сколько у ТЦК есть время на админвзыскание.

Також Politeka писала, Мобилизация в Украине: о чем нужно сообщить ТЦК в марте 2025 года.

Как сообщала Politeka, Мобилизация в Украине: стало известно о причинах, по которым могут отменить решение ВЛК.