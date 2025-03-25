Мобілізація в Україні триває і в країні вступили в силу зміни, що значно впливають на критерії придатності до військової служби.

Категорія "обмежено придатний" скасована в час, коли йде мобілізація в Україні, повідомляє Політека.

Як інформує Судово-юридична газета, наразі військово-лікарська комісія ухвалює лише два рішення: "придатний" або "непридатний". Це стосується й осіб із хронічними захворюваннями, яких раніше не брали на службу.

Згідно з новими змінами, до армії можуть брати громадян, що мають деякі хронічні захворювання, зокрема туберкульоз, гепатит, ВІЛ, гіпертонію та інші. Раніше це було підставою для звільнення, однак тепер це не завжди так.

Як пояснюють у Міністерстві оборони, можливі різні ступені. Особи можуть бути визнані повністю придатними, або лише для виконання завдань в тилу, або ж тими, які тичасово не підходять для служби, з подальшим повторним оглядом.

Згідно з новими правилами, тепер в час, коли триває мобілізація в Україні, до війська можуть зарахувати чоловіків, які страждають від: залишкових змін після вилікуваного туберкульозу; хронічного гепатиту з незначними порушеннями функцій; ВІЛ без симптомів або з легкими ускладненнями. А також першої стадії гіпертонії; легкої форми остеоартрозу; незначними порушеннями нервової системи.

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