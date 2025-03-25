Мобилизация в Украине продолжается и в стране вступили в силу изменения, значительно влияющие на критерии пригодности к военной службе.

Категория "ограниченно пригодный" отменена в то время, когда идет мобилизация в Украине , сообщает Политика.

Как информирует Судебно-юридическая газета, в настоящее время военно-врачебная комиссия принимает только два решения: "пригодный" или "непригодный". Это касается и лиц с хроническими заболеваниями, ранее не принимавшими на службу.

Согласно новым изменениям, в армию могут принимать граждан, имеющих некоторые хронические заболевания, в частности туберкулез, гепатит, ВИЧ, гипертонию и другие. Раньше это было основанием для увольнения, однако теперь это не всегда так.

Как объясняют в Министерстве обороны, возможны разные степени. Лица могут быть признаны полностью пригодными, либо только для выполнения задач в тылу, либо теми, которые временно не подходят для службы, с последующим повторным осмотром.

Согласно новым правилам, теперь во время, когда идет мобилизация в Украине, в армию могут отнести мужчин, страдающих от: остаточных изменений после излеченного туберкулеза; хронического гепатита с незначительными нарушениями функций; ВИЧ без симптомов или с легкими осложнениями. а также первой стадии гипертонии; легкой формы остеоартроза; незначительными нарушениями нервной системы.

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