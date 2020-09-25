Новообраний мер повинен почати свою роботу з трьох кроків

Таку думку в ефірі телеканалу NewsOne озвучив громадський діяч Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

Як запевняє лідер партії "Перемога Пальчевського", новий міський голова, якому довіряться кияни, спочатку повинен побороти корупцію, створити чесні і рівні правила гри для бізнесу і покінчити з хаотичною забудовою Києва.

"Найперше, я почну з швидкої домовленості з командою розумних людей щодо правил гри в місті. Маю на увазі, що хлопці не повинні годуватися з міста і ставити своїх найближчих родичів на "солодкі" місця. Наприклад, оснащувати київські лікарні апаратурою за 10 або 12% відкату або продавати землю", – попередив Пальчевський.

Громадський діяч впевнений, що на посаду міського голови Києва не можна приходити без серйозної команди, і зараз він працює з фахівцями над розробкою стратегії, яка в майбутньому дозволить залучити нових інвесторів до столиці.

“Що стосується стратегічного плану, то не можна приходити на посаду мера без професійної команди. Тому я зараз працюю з командою фахівців у питаннях інфраструктури, економіки та фінансів. Фінансові інструменти повинні бути у Києва, що допоможе залучати інвесторів", – продовжив лідер партії "Перемога Пальчевського".

Підсумовуючи, Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу пояснив, чому Києву потрібен особливий статус.

"Друге, я б хотів поставити умову керівництву країни про те, що у столиці повинен бути особливий статус. Великі проекти, які створюються в столиці, наприклад, вокзали, мости, метро повинні забезпечуватися з державного бюджету, оскільки Київ дає роботу сотням тисяч людей з усієї України. І нам необхідно, залучаючи цих людей сюди, дати їм можливість побудувати своє життя. Побудувати для них муніципальне житло, яке здавалося б за доступною ціною, як це було зроблено в Берліні, Відні або інших містах Європи, де люди можуть доступно жити в якісному житлі", – продовжив лідер партії "Перемога Пальчевського" в ефірі NewsOne.

“Найголовніше-потрібно заборонити будівництво, при якому збираються гроші з майбутніх мешканців на сотні мільйонів гривень, а потім аркадоподібні істоти зникають з цими грошима. Хочете будувати? Беріть в банках гроші, будуйте і ризикуйте самі, а потім продавайте вже готове житло", – резюмував Пальчевський, пояснюючи, чому в українській столиці краще заборонити будівництво за рахунок людей, яких можуть обдурити забудовники.

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