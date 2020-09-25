Новоизбранный мэр должен начать свою работу с трех шагов

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne озвучил общественный деятель Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

Как уверяет лидер партии "Перемога Пальчевського", новый городской голова, которому доверятся киевляне, сначала должен побороть коррупцию, создать честные и равные правила игры для бизнеса и покончить с хаотичной застройкой Киева.

“Самое первое, я начну с быстрой договоренности с командой умных людей относительно правил игры в городе. Имею в виду, что ребята не должны кормиться с города и ставить своих ближайших родственников на “сладкие” места. К примеру, оснащать киевские больницы аппаратурой за 10 или 12% отката или продавать землю”, – предупредил Пальчевский.

Общественный деятель уверен, что на должность городского головы Киева нельзя приходить без серьезной команды, и сейчас он работает со специалистами над разработкой стратегии, которая в будущем позволит привлечь новых инвесторов в столицу.

“Что касается стратегического плана, то нельзя приходить на должность мэра без профессиональной команды. Поэтому я сейчас работаю с командой специалистов в вопросах инфраструктуры, экономики и финансов. Финансовые инструменты должны быть у Киева, что поможет привлекать инвесторов”, – продолжил лидер партии "Перемога Пальчевського".

Подытоживая, Андрей Пальчевский в эфире телеканала объяснил, почему Киеву нужен особый статус.

“Второе, я бы хотел поставить условие руководству страны о том, что у столицы должен быть особый статус. Крупные проекты, которые создаются в столице, к примеру, вокзалы, мосты, метро должны обеспечиваться из государственного бюджета, поскольку Киев дает работу сотням тысяч людей со всей Украины. И нам необходимо, привлекая этих людей сюда, дать им возможность построить свою жизнь. Построить для них муниципальное жилье, которое сдавалось бы по доступной цене, как это было сделано в Берлине, Вене или других городах Европы, где люди могут доступно жить в качественном жилье”, – продолжил лидер партии "Перемога Пальчевського" в эфире NewsOne.

“Самое главное – нужно запретить строительство, при котором собираются деньги с будущих жильцов на сотни миллионов гривен, а потом аркадоподобные существа исчезают с этими деньгами. Хотите строить? Берите в банках деньги, стройте и рискуйте сами, а потом продавайте уже готовое жилье”, – резюмировал Пальчевский, объясняя, почему в украинской столице лучше запретить строительство за счет людей, которых могут обмануть застройщики.

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