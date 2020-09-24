У середу, 23 вересня, в Софіївській Борщагівці загорівся шестиповерховий житловий будинок

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу регіональної ДСНС.

Повідомляється, що спочатку вогонь спалахнув на шостому поверсі будівлі, потім перекинувся на дах будинку.

Пожежникам у кількості 36 осіб, підкріпленим сімома одиницями спецтехніки, вдалося локалізувати загоряння. Однак вогонь встиг знищити 300 квадратних метрів площі будівлі.

У коментарях до новини люди обурені тим, що трапилося, деякі звинувачують у тому, що трапилося, інші – співчувають погорільцям.

"Коли будують будинки, потрібно продумувати і парковку. Ось так побудували, з легкозаймистих матеріалів... Острах. Забудовник після здачі будинку зняв всі гідранти і поставив на новий об'єкт. ) мешканці все бачили і не реагували-думали пронесе. Підсумок очевидний. Бл * ді. Понабудовують куренів з лайна і друсок, і продають людям за Тоні грошей. "Пєрвічний ринок-нове дама-супєр тєхналогіі". Судити забудовника, що не робити ні підїздів для спец техніки ні пожежних гідрантів. Зате м кв житла від 1000 доларів США. А це тому що не треба ставити свої машини. Господи простягни їм руку допомоги. А де конкретно це сталося? Якийсь новий ЖК?",- пишуть люди.

Politeka писала, що масштабна пожежа охопила рибальський причал в районі Чорноморки. Кадрами Вогняної НП поділилися місцеві рятувальники. Також в мережі з'явилося відео пожежі від очевидців.

За словами пожежників, рано вранці, 21 вересня, в службу порятунку «101» надійшов сигнал про загоряння літніх будиночків рибалок на території причалу №129.

Прибулі на місце співробітники ДСНС побачили, що вогонь поглинув вже 4 будиночка і продовжував поширяться. У зв'язку із загрозою рятувальники працювали за підвищеним номером виклику.

"Складність гасіння пожежі полягала в сильному задимленні, великій відстані до джерел води, хаотичній забудові і періодичному вибуху газових балонів в будинках", - розповіли вони.

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