Киевляне увидели в небе над столицей военные самолеты США

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикации в соцсетях.

Так, в небе над Киевом на фото и видео зафиксировали американские военные конвертопланы Bell V-22 Osprey.

Военные самолеты пролетали над Северным мостом.

Вероятно, они прибыли на территорию нашей страны в рамках военных учений, которые Вооруженные силы Украины проводят совместно с НАТО.

Впоследствии украинские СМИ сообщили, что воздушные суда CV-22B Osprey участвуют в совместных Украина-американских учениях УСН, которые пройдут над Черным морем и в западной части Украины.

Конвертопланы намеренно пролетали над столицей довольно низко - чтобы журналисты могли снять видео и сфотографировать их, а очевидцы могли заметить их необычную форму.

Следует отметить, что конвертопланы Bell V-22 Osprey используют для высадки десанта с помощью канатов.

Как известно, сейчас в Украине проходят учения Rapid Trident 2020, которые направлены на обучение украинских военнослужащих различных воинских специальностей по стандартам НАТО с помощью иностранных инструкторов, которые прибыли в нашу страну из США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши.

Ранее сообщалось, что два конвертоплана из воздушно-тактической группы ССО ВСУ США в Европе пролетели из Винницкой во Львовскую область и взяли на борт бойцов ВСУ. Затем над одим с полигонов в Одесской области спецназовцы двух стран десантировались беспарашютным способом.

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

Как сообщала Politeka, новая разработка россиян в военной авиации обернулась позором.

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