Мэр Киева Виталий Кличко сообщил свежую информацию о числе больных китайским вирусом в столице

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на информацию, озвученную столичным градоначальником на брифинге.

Так, согласно последним данным, за последние 24 часа коронавирусом заразились 330 жителей столицы, всего с начала пандемии – 20335 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели 114 человек, 5 заболевших умерли. Больше всего заболевших зафиксировано в Деснянском районе столицы.

Politeka сообщала, что в Верховной Раде готовят изменения на период проведения выборов. В парламенте зарегистрировали законопроект № 4117 об особенностях проведения выборов во время карантина из-за китайского вируса. В документе, в частности, прописаны особенности голосования граждан, находящихся на самоизоляции или в обсервации. Отмечается, что украинцы с подтвержденным диагнозом, а также находятся на обсервации и самоизоляции, смогут голосовать по месту пребывания.

Для этого не позднее 12:00 последней субботы перед днем голосования по почте или через других лиц нужно подать в участковую избирательную комиссию заявление с просьбой обеспечить голосование по месту пребывания. В заявлении должно быть указано место нахождения избирателя и справка учреждения здравоохранения (семейного врача) о направлении избирателя на самоизоляцию, обсервацию в связи с подозрением или подтвержденным диагнозом китайского вируса.

Чиновники решили показать список стран-членов Всемирной организации здравоохранения, которые попали в «красную» и «зеленую» карантинную зоны. В первую были отнесены страны, в которых показатель заражения китайским вирусом превысил сто случаев на сто тысяч населения за последние 14 дней. Украина оказалась на грани «зеленой» зоны. Показатель заражения у нас сейчас на уровне 99,8 случаев. При этом обратно в нее вернулась Хорватия (81,1 случай), а «выпала» Чехия – 143,3 случая заражения. Абсолютным «лидером» списка является Израиль. Там показатель заражения находится на уровне в 577,9 человек. Немного меньше у Бахрейна – 560,8 случаев.

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