В среду, 23 сентября, в Софиевской Борщаговке загорелся шестиэтажный жилой дом

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу региональной ГСЧС.

Сообщается, что вначале огонь вспыхнул на шестом этаже здания, затем перебросился на крышу дома.

Пожарным в количестве 36 человек, подкрепленным семью единицами спецтехники, удалось локализовать возгорание. Однако огонь успел уничтожить 300 квадратных метров площади здания.

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В комментариях к новости люди возмущены случившимся, некоторые обвиняют в случившемся застройщика, другие – сочувствуют погорельцам.

"Когда строят дома, нужно продумывать и парковку. Вот так построили, с легковоспламеняющих материалов... Жуть. Застройщик после сдачи дома снял все гидранты и поставил на новый объект. ) жители все видели и не реагировали -думали пронесёт. Итог очевиден. Бл*ді. Понабудовують шалашів з лайна і друсок, і продають людям за тони грошей. "Пєрвічний рінок - новиє дама - супєр тєхналогіі". Судити забудовника , що не роблять ни підїздів для спец техніки ни пожежних гідрантів. Зато м кв жилья от 1000 долларов США. А це тому що не треба ставити свої машини. Господи протяни им руку помощи. А де конкретно це сталось? Якийсь новий ЖК?", – пишут люди.

Politeka писала, что масштабный пожар охватил рыбацкий причал в районе Черноморки. Кадрами огненного ЧП поделились местные спасатели. Также в сети появилось видео пожара от очевидцев.

По словам пожарников, рано утром, 21 сентября, в службу спасения «101» поступил сигнал о возгорании летних домиков рыбаков на территории причала №129.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС увидели, что огонь поглотил уже 4 домика и продолжал распространятся. В связи с угрозой спасатели работали по повышенному номеру вызова.

"Сложность тушения пожара заключалась в сильном задымлении, большом расстоянии до источников воды, хаотичной застройке и периодическом взрыве газовых баллонов в домах", - рассказали они.

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