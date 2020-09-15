Киянам показали, як будують метро на Виноградар
Фоторепортажі з роз'ясненнями публікують у ПАТ "Київметробуд".
На майданчику №214 (станція «Мостицька» і частина двоярусних тунелів) ведеться монтаж тунелів. Вже змонтовано 17 метрів тунелю з блоків суцільно-секційної оправи під лівий перегінний тунель (напрямок від Виноградаря до Сирцю).
Після проведення робіт з гідроізоляції підоснови, роботи з монтажу наступних блоків будуть продовжені.
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Раніше ми писали, що кияни в метро масово порушують карантин.
Незважаючи на посилення в Києві карантинних обмежень через потрапляння столиці в "помаранчеву" зону карантину, українці не надягають маски в громадському транспорті.
У списку карантинних обмежень серед іншого, повідомляється, що пасажирів громадського транспорту повинні перевозити тільки в кількості 50% місць для сидіння.