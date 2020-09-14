У Борисполі шість класів переведені на дистанційне навчання

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки Тетяна Павленко.

У понеділок 14 вересня ще два класи відправили на самоізоляцію через підтверджений випадок захворювання на коронавірус в учня – це 1-й клас у Бориспільському академічному ліцеї та 3-й клас у НВК "Ліцей "Дизайн-освіта" імені Павла Чубинського".

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Раніше ми писали, що на Київщині за добу рекордна кількість хворих на китайський вірус.

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Як передає Politeka за даними Київського обласного лабораторного центру, в області 14 Вересня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 6961 випадок захворювання вірусом. У тому числі у 573 дітей і у 862 лікарів.

За весь термін епідемії із загального числа підтверджених випадків-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1032 хворих на амбулаторному лікуванні (під медичним наглядом) – 5929 осіб.

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Всього за період епідемії в області загинули 136 хворих з підтвердженим діагнозом-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворого з коронавірусом.

 
 