У Києві закрили на карантин дві школи

У Держпродспоживслужбі запевняють, що перевірки проходять щодня.

Про це повідомив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає РБК.

Також він розповів, що у разі спалаху вірусу, буде прийматися рішення про продовження канікулярного періоду.

"Сьогодні прийнято рішення щодо двох шкіл у зв'язку з випадками захворювання", - сказав Рубан.

Раніше ми писали, що в Києві вчетверте за минулі шість днів "замінували" елітну гімназію №32, розташовану на вулиці Івана Федорова в Печерському районі столиці.

На кадрах ролика видно, що дітей і викладачів евакуювали з приміщення, до будівлі під'їхала пожежна машина, карета швидкої допомоги і поліція.

Діти розташувалися в найближчих до школи дворах і сквериках, чекаючи, коли їм можна буде повернутися до навчання.

Додамо, що минулого тижня, з 31 серпня по 6 вересня, підрозділами рятувальників та правоохоронцями було здійснено 15 виїздів на анонімні замінування та виявлення підозрілих предметів.

Про це повідомляє прес служба Головного управління ДСНС у Києві. Всього за 2020 рік здійснено такий 251 виїзд (за аналогічний період 2019 року 495 виїздів).

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