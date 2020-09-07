В Киеве закрыли на карантин две школы

В Госпродпотребслужбе уверяют, что проверки проходят ежедневно.

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК.

Также он рассказал, что в случае вспышки вируса, будет приниматься решение о продлении каникулярного периода.

"Сегодня принято решение относительно двух школ в связи со случаями заболевания",- сказал Рубан.

Ранее мы писали, что в Киеве четвертый раз за минувшие шесть дней "заминировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

На кадрах ролика видно, что детей и преподавателей эвакуировали из помещения, к зданию подъехала пожарная машина, карета скорой помощи и полиция.

Дети расположились в ближайших к школе дворах и сквериках, дожидаясь, когда им можно будет вернуться к учебе.

Добавим, что на прошлой неделе, с 31 августа по 6 сентября, подразделениями спасателей и правоохранителями было осуществлено 15 выездов на анонимные заминирования и обнаружения подозрительных предметов.

Об этом сообщает пресс служба Главного управления ГСЧС в Киеве. Всего за 2020 год осуществлен такой 251 выезд (за аналогичный период 2019 495 выездов).

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