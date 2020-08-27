У Борисполі Київської області сильні зливи перетворили одну з вулиць на непрохідне "болото"

Про це пише в Facebook користувачка Юлія Яриз, передає Politeka.

Судячи з її інформації, мова йде про вулицю Скіфську.

"Вулиця Скіфська, як нам ходити, пройти через цей бруд? Якщо перемотували теплотрасу, доведіть до кінця, нам що тепер літати? А як дітей водити в садок? А людям на роботу? Як вийти до автобуса", - обурена жінка.

Юлія розмістила відповідне фото, на якому видно, що ремонтники, закінчивши свою роботу, не заасфальтували розриту вулицю, а опади, що випали, змішавшись з глиною, перетворили вулицю на непереборну перешкоду.

У коментарях обурені цією ситуацією, жителі Борисполя пишуть, що влада не хвилює проблеми простих людей.

"Проблеми індіанців шерифа не хвилюють. Зате на вулицях ілюмінація новорічна, літачок і нові пам'ятки хочуть клепати. На жаль, ніхто з депутатів тут не покрасувався. Головне під час доповіді вказати, що ремонт зроблено, а наслідки - то парафія іншої служби. "Велике Будівництво" та розподіл фонду COVID-19 на обличчі. Чукнутися можна", - пишуть люди.

Politeka писала, що в Києві після чергової сильної зливи залило під'їзд однієї з багатоповерхівок. Повідомляється, що дощова вода потоками заливає сходи і стіни третього під'їзду будинку номер 26б по вулиці Отто Шмідта.

Судячи з кадрів, людям доводиться ходити буквально по воді.

"Як правильно вирішити проблему? Втомилися писати в 15-51, ЖЕК, депутатам, в адміністрацію. Ніхто проблему вирішувати не береться", - скаржиться один з мешканців вищезгаданого будинку.

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