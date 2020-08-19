В Киеве улицы и дороги решили чистить с помощью специального шампуня

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook коммунального предприятия "Киевавтодор".

Так, сообщается, что данное нововведение будет осуществляться по время жаркой погоды. Специалисты считают, что это позволит уменьшить испарение вредных веществ от разогретого палящим солнцем асфальта.

Также утверждается, что кроме избавления от гряди и пыли, шампунь не позволит покрытию деформироваться под Солнцем. Особенно это актуально для магистралей, на которых зафиксирован интенсивный трафик.

У Кличко говорят, что на киевские автодороги выведены более пятидесяти поливочных автомобилей, которые моют тротуары и проезжую часть обычной водой. Также задействованы и спецавтомобили, поливающие улицы шампунем.

Politeka писала, что жителям Киева не пришлась по вкусу идея новой велодорожки на Набережном шоссе. В пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА заявили, что изучается возможность установки пандусов вместо лестницы в подземном переходе в Старонаводницком парке около спуска с Певческого поля и моста Метро, а также обустройство лифта у подземного пешеходного перехода возле памятника Магдебургского права.

Однако, у жителей столицы данная идея не вызвала восторга. По их мнению, глупо вкладывать деньги в проект, который будет неудобен большинству киевлян и гостей города. Пользователи в комментариях пишут, что для отдыха на скамейках, установленных у оживленной трассы, людям потребуются противогазы и беруши. Также киевляне требуют возвращания трамвая 5-го маршрута, который до 2011 года курсировал вдоль Набережной.

Национальный художественный музей Украины в Киеве закрыли для посетителей. Об этом сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Закрыли музей для посещения в связи с тем, что у здания обвалился портик.

По словам министра, ситуация с ремонтом музея – критическая. Ткаченко намерен обратиться в Кабинет министров с просьбой о выделении дополнительного финансирования на ремонтные работы.

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