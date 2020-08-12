В Киеве у одной из маршруток на ходу сломалась задняя ось и отлетела на обочину вместе с колесами

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook сообщества Киев оперативный и пресс-службу столичной полиции.

Сообщается, что ЧП случилось с автобусом 192-го маршрута.

По предварительным данным, у маршрутки сломалась задняя ось и отлетела вместе с колесами.

К счастью, пострадавших среди людей нет, поврежден лишь автомобиль Рено, оказавшийся рядом.

Politeka писала, что львовского маршрутчика обвинили в отказе обслуживать ветеранов АТО. Соответственный пост опубликовал украинец на своей страничке в Facebook.

По словам мужчины, водитель автобуса не хотел брать в салон даже матерей воинов АТО.

"Украины! Я искренне хочу чтобы Вы все запомнили эту наглую скотину, потому что этот шофер нет ни стыда, ни совести. Он не уважает ни Защитников, ни их Матерей. И это есть факт. Этот шофер сам со Львова, и он иногда любит хамить Матерям Воинов АТО, и никогда не хочет брать к себе в автобус, чтобы бесплатно ехали АТОшники. Этом шоферу главное в жизни - это деньги, потому что он свою совесть давно пропил", - говорится в сообщении.

Водитель марштуки в Запорожье отказался везти пассажиров пока не пообедает. Об этом сообщил местный блогер Станислав Микурин на своей страничке в Facebook.

Странный случай произошел в запорожском автобусе, курсирующем по маршруту №59.

По словам мужчины, водитель автобуса сказал пассажирам о том, что через 5 минут он должен быть на конечной остановке и если не успеет, то остановит автобус посреди маршрута и начнет обедать, а пассажиры будут вынуждены его ждать.

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