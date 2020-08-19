В Киеве остается высоким уровень загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы
Об этом передает Politeka, ссылаясь на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.
Согласно данным исследований, проведенных на стационарных постах Киева, в воздухе зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных для здоровья веществ.
Так, количество взвешенных веществ (пыли) в полтора раза превышает норму на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Каунасской, площади Победы.
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На площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Победы 1,5-1,8 раза превышена норма содержания диоксида серы, еще на шести постах Киева – в 1,2-1,4 раза.
В 5,2-5,6 раза больше в воздухе, чем положено диоксида азота на улице Каунасской, площадях Победы и Бессарабской; в 4,0-4,6 раза - на Демеевской площади, проспектах Победы и Оболонском, улицах Инженер Бородина и Скляренко; в 2,1-3,9 раза на всех постах, за исключением проспекта Науки, 37.
Кроме того, на проспекте Победы, площадях Демеевской, Победы, Бессарабской высокое содержание формальдегида (в 1,8-2,0 раза больше нормы); на остальных постах города, кроме расположенного на проспекте Науки, – в 1,0-1,7 раза.
Politeka сообщала, что в Киевской области экологи подсчитали убытки от загрязнения территории. Такую информацию обнародовал в Facebook руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.
По его словам, лишь за первые два квартала текущего года государству нанесены убытки на сумму в 253,5 млн гривен
"В большинстве случаев установить лицо, выбросившее мусор, невозможно. В таких случаях за безопасное обращение с отходами и ликвидацию стихийных свалок на своей территории отвечают органы местного самоуправления", – рассказал чиновник.
На оккупированной территории Донбасса появилась новая проблема-возникает все больше стихийных свалок. Об этом написала глава "Восточной правозащитной группы" Вера Ястребова на своей странице в соцсети.
Она подчеркнула, что оккупационные администрации РФ в ОРДЛО не знают, что делать с вывозом бытовых отходов, и сейчас число стихийных свалок стремительно растет. Заводов, которые занимаются переработкой мусора, в ОРДЛО нет, а мусорные полигоны заполнены на 90%. При этом Кремль категорически запретил своим администрациям вывозить мусор на территорию РФ.
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