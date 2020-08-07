В реку сбрасываются фосфаты и другие вещества

За последние 20 лет количество загрязнений Днепра выросло в пять раз

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию, предоставленную сайтом APnews.

Согласно данным Государственной экологической инспекции, только в столице Украины Киеве ведомство во время проверки зафиксировало большое количество превышений допустимых сбросов и установила, что один только Киевводоканал нанес убытков экологии на сумму 16 миллионов гривен.

Сообщается, что в Днепр сбрасываются фосфаты и другие химические вещества, которые провоцируют цветение и гибель акватории Днепра.

"Главный загрязнитель киевской акватории Днепра – Киевводоканал, который сбрасывает в реку стоки, которые вообще никак не очищены. В других городах – местные водоканалы", – сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

Politeka писала, что на киевских пляжах обнаружили опасное инфекционное заболевание. Об этом информирует пресс-служба Госпродпотребслужбы.

В ведомстве акцентируют внимание на том, что купание в этих водоемах представляет нешуточную опасность для здоровья. Так, согласно результатам специального исследования, которое провел Киевский городской лабораторный центр Минздрава стало известно, что на 11 столичных пляжах вода загрязнена кишечной палочкой.

Под Днепром происходит настоящее экологическое бедствие, и местные жители ищут виновных в этом. Так, в садовом товариществе "Петровское-2" возле села Шевченко Днепропетровской области происходит настоящее экологическое бедствие. Здесь стоит стойкий запах мертвой рыбы и животных, которые не смогли убежать. Неприятные ароматы слышны на несколько километров.

Днепр позеленел: чем опасно купание в цветной воде.

Танкер "Делфи" передумали поднимать с одесского пляжа: озвучена дальнейшая судьба.

"Прямо в море": поведение туриста на одесском пляже поразило отдыхающих, позорные кадры.