На киевских пляжах обнаружили опасное инфекционное заболевание

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

В ведомстве акцентируют внимание на том, что купание в этих водоемах представляет нешуточную опасность для здоровья.

Так, согласно результатам специального исследования, которое провел Киевский городской лабораторный центр Минздрава стало известно, что на 11 столичных пляжах вода загрязнена кишечной палочкой.

В ведомстве назвали пляжи Киева, в водоемах которых обнаружили превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки:

"Венеция"

"Радуга"

"Детский"

"Золотой"

"Молодежный"

"Предместная Слободка"

"Веселка"

"Тельбин"

"Центральный"

"Водоворот"

"Вербный.

В Госпродпотребслужбе указали, что до улучшения показателей качества воды этими пляжами лучше всего пользоваться как зонами отдыха, а купаться – нежелательно.

Politeka писала, что на Харьковщину возвращается жара, а это значит, что на пляжах области снова будет аншлаг. Однако специалисты предупреждают о том, что не на всех водоемах региона можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.

На четырех пляжах области выявили существенное превышение кишечной палочки, передает Politeka.net со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр. В ходе проверки проб воды выяснилось, что содержание лактозоположительных кишечных палочек сильно превышает норму на пляже «Комсомольский», на пруду вблизи поселка Кегичевка и в зоне отдыха в Краснограде на реке Берестовой. В связи с этим купаться в этих водоемах не рекомендуется.

Этим летом не произошло чуда и воды Днепра в Киеве снова превратились в зеленую жижу. Главной причиной этого явления, которое киевляне и гости города могут наблюдать ежегодно во второй половине лета, является массовое цветение водорослей. По мнению экологов, цветение водорослей в Днепре стало настолько масштабным из-за жары и минимального движения воды.

В Крыму придумали, как наполнить обмелевшие водохранилища: "Уже едут эшелоны с бубнами".

Крымчанин рассказал о беспределе оккупантов: «Лезут драться и кричат «Крым наш!».

Ребенка парализовало на пруду в Одесской области: "отдыхал с друзьями, когда..."