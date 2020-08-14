Укравтодор 12 августа этого года объявил о скором начале строительства Киевской обходной дороги

Об этом информирует Politeka со ссылкой на ресурс UBR.ua.

Некоторые эксперты и аналитики сомневаются в экономическмх расчетах, предоставленных ведомством, утверждая, что в Европе подобные работы обходятся в разы дешевле.

В частности, независимый эксперт в сфере инфраструктуры Владислав Притоманов заявляет, что на строительство Киевской обходной дороги протяженностью почти 150 километров, по оценкам разработчиков, будет потрачено 85 млрд гривен (около 4 млрд долларов).

"На строительство одного километра в бюджете КОД заложено 566 млн грн. В среднем в странах Евросоюза один километр двухсторонней двухполосной дороги, без выкупа земли, но со всеми объектами обеспечения безопасности, обходится в €1-2 млн", – отметил он.

Также сообщается, что реализация первого участка проекта должна начаться в следующем году, а полностью дорогу обещают построить через 5-6 лет. По словам Притоманова, если бы дорогу строили, к примеру, китайцы, то у них на это ушло бы гораздо меньше времени – максимум два года.

Politeka писала, что мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз обманул депутатов Киевсовета. Об этом заявляет украинский блогер Михаил Шнайдер.

Судь обмана, по его словам, состоит в том, что столичный градоначальник пытался провести через Киевсовет коррупционное по своей сути решение о лизинге автобусов.

"Сделано это было ради возможности получить прибыль в размере 10 миллионов долларов самим градоначальником и, вероятно, его ближайшими соратниками", – предполагает Шнайдер.

Также блогер указывает на тот факт, что лизинг решили провести через важное решение Киевсовета о молодежном кредитовании.

"Именно в это решение, глава фракции Странников вписал пункт об автобусах. Депутаты думали, что голосовали за молодежь, а в реальности оказалось – за откаты и схемы", – возмущен Михаил Шнайдер.

В Киеве надолго перекрывают оживленный проспект, детали: "Уже с 13 августа".

В Киеве вслед за мостами "устал" музей, фото: "30 миллионов нужны уже сейчас".

В Киеве средь бела дня "обчистили" Подольский мост, фото: "Загнали автокран и..."