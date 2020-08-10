Вряд ли музей откроется в скором времени

Национальный художественный музей Украины в Киеве закрыли для посетителей

Об этом сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Politeka.

Закрыли музей для посещения в связи с тем, что у здания обвалился портик.

По словам министра, ситуация с ремонтом музея – критическая. Ткаченко намерен обратиться в Кабинет министров с просьбой о выделении дополнительного финансирования на ремонтные работы.

В целом на ремонт, утверждает чиновник, необходимо 68 миллионов гривен, из которых 30 нужны уже к концу текущего года.

А начинать ремонт, заявляет Александр Ткаченко, необходимо с портика, поскольку тот разрушается буквально на глазах, а также со скульптурной группы "Аполлон и музы", которая также находится в плачевном состоянии.

Politeka показывала, что произошло с президентской яхтой "Крым". Об этом рассказали в Telegram-канале "Черговий ООС".

"Крым никому не нужен. По ходу, Крым у нас никому не сдался. Нет, речь пока не о полуострове, а о корабле 3 ранга "Крым" Госпогранслужбы", - отметили авторы канала.

Ранее это был роскошный корабль спецназначения, который неофициально именовался "яхтой президента".

"Он использовался для перевозки высших лиц государства (Кравчук его обожал). Однако все это в прошлом, и "Крым" начинает медленно гнить без ремонта. А ремонта не предвидеться - всем пох в аукцион не было подано ни одного тендерного предложения. Печально и символично, как с крейсером "Украина"", - пожаловались авторы канала.

В Киеве на Подольском мосту похитили 12 новых вант. Об этом сообщил в Facebook киевский городской голова Виталий Кличко.

По данным мэра, эти ванты, которые должны были держать конструкцию Подольско-Воскресенского моста, город получил от немецкого производителя.

Южный мост в Киеве снова закроют: когда и на сколько.

В Харькове школу отремонтируют по завышенным ценам: детали сметы.

"Во время карантина никак?": киевлян разозлило закрытие необходимого транспорта.