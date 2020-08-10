Национальный художественный музей Украины в Киеве закрыли для посетителей
Об этом сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Politeka.
Закрыли музей для посещения в связи с тем, что у здания обвалился портик.
По словам министра, ситуация с ремонтом музея – критическая. Ткаченко намерен обратиться в Кабинет министров с просьбой о выделении дополнительного финансирования на ремонтные работы.
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В целом на ремонт, утверждает чиновник, необходимо 68 миллионов гривен, из которых 30 нужны уже к концу текущего года.
А начинать ремонт, заявляет Александр Ткаченко, необходимо с портика, поскольку тот разрушается буквально на глазах, а также со скульптурной группы "Аполлон и музы", которая также находится в плачевном состоянии.
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Ранее это был роскошный корабль спецназначения, который неофициально именовался "яхтой президента".
"Он использовался для перевозки высших лиц государства (Кравчук его обожал). Однако все это в прошлом, и "Крым" начинает медленно гнить без ремонта. А ремонта не предвидеться - всем пох в аукцион не было подано ни одного тендерного предложения. Печально и символично, как с крейсером "Украина"", - пожаловались авторы канала.
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