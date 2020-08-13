В Киеве на проспекте Голосеевском с четверга, 13 августа будет частично ограничено движение автотранспорта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию, размещенную пресс-службой Киевской горгосадминистрации.

Так, сообщается, что движение будет перекрыто сегодня с 21 вечера и продлится до семи утра 21 августа.

В Киевавтодоре уточнили, что будет производиться средний ремонт проспекта. Кроме того, планируется обновление дорожного покрытия на участке между Ореховатским путепроводом и улицей Героев Обороны.

Politeka сообщала, что в Киеве на Подольском мосту похитили 12 новых вант. Об этом сообщил в Facebook киевский городской голова Виталий Кличко. По данным мэра, эти ванты, которые должны были держать конструкцию Подольско-Воскресенского моста, город получил от немецкого производителя.

"Молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, одетые в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода. Нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вант", – возмущается Кличко.

На Аллее влюбленных, которая тянется от Пейзажной аллеи к Андреевскому спуску, начался ремонт. Сообщается, что на совсем недавно благоустроенной территории уже сорвали плитку, которой была вымощена аллея, и выложили ее пирамидками. Поэтому, на минувшие выходные жителям столицы и гостям города приходилось пробираться, обходя горы камней.

"Это треш какой-то. Недавно здесь все отремонтировали и снова все перекопали. Создали "мини-Стоунхендж", – возмущается местная жительница Виктория.

Столичный фуникулер закрылся на ремонт практически на месяц. Так, согласно информации издания, фуникулер закрыли на ремонт до 21 августа. На входе можно заметить соответствующее объявление.

Однако жители и гости Киева недоумевают, почему фуникулер закрыли на ремонт именно сейчас, ведь по их мнению, отремонтировать этот удобный вид транспорта можно было раньше, когда в городе действовал карантин, транспорт не ходил, а многие киевляне сидели по домам.

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