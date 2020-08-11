Обвалилась конструкция одной из остановок

Во вторник, 11 августа в Киеве упала конструкция остановки общественного транспорта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию сообщества "Х**вый Киев" в Telegram.

Уточняется, что произошло ЧП на Московской площади столицы. Одна из опор остановки упала без видимых на то причин.

Лишь благодаря счастливому стечению обстоятельсвт конструкция не упала на маленького ребенка, который стоял на этой остановке вместе со своими родителями.

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Politeka писала, что в Яготине нашли убитой пропавшую ранее 12-летнюю девочку.

"Полицейские установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний местный житель, товарищ потерпевшей", – сообщили в полиции.

Позже выяснился и мотив действий подозреваемого подростка.

"Поддавшись животному желанию и воле гормонов, 15-летний "друг" погибшей, не выдержав отказа в сексуальных утехах, задушил беднягу ее же ремнем, а бездыханное тело бросил подальше от людей", – рассказали правоохранители.

На Аллее влюбленных, которая тянется от Пейзажной аллеи к Андреевскому спуску, начался ремонт.

Сообщается, что на совсем недавно благоустроенной территории уже сорвали плитку, которой была вымощена аллея, и выложили ее пирамидками. Поэтому, на минувшие выходные жителям столицы и гостям города приходилось пробираться, обходя горы камней.

Рабочие, занятый на ремонте рассказали, с чем связан столь "скоропостижный" ремонт.

"Произошло проседание грунта, плитка просела, это заметили городские чиновники. После дождей собиралось много воды. Площадь проседания выровняем, плитку вернем на место", – сообщил изданию один из ремонтников.

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