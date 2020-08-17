В Киеве мужчина превратил в помойку собственную квартиру

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на информацию столичных правоохранителей.

Сообщается, что "донесли" на мужчину его соседи, не выдержавшие невыносимых условий жизни.

В одной из многоэтажек на улице Васильковской местные жители заявили в полицию, что их сосед, промылявший сбором хлама на окрестных помойках, сделал складом своей добычи свою же квартиру.

В его квартире завелись не только тараканы, но даже крысы, которые начали расползаться по подъезду. Из-за сильной жары мусор начал разлагаться, из-за чего подъезд наполнила невыносимая вонь.

Полицейским не удалось пообщаться с хозяином всего этого "добра", так как на момент прибытия правоохранителей он был сильно пьян, однако жена гражданина дала "добро" на вывоз мусора из квартиры.

После получения разрешения хозяйки квартиры, полицейские вместе с коммунальщиками ликвидировали свалку.

Politeka писала, что в Хмельницком пенсионерка едва не оказалась похороненной под горами мусора в собственной квартире. Чтобы вызволить ее из ловушки хлама, пришлось вызывать спасателей.

По информации журналистов, когда женщина вернулась домой и пыталась зайти в квартиру, ее придавило десятками килограммов мусора, который накопился. Пенсионерку случайно увидели соседи и немедленно вызвали спасателей и скорую. Сотрудники ГСЧС смогли попасть в квартиру через окно на третьем этаже, потому что традиционным путем пройти было совершенно невозможно. На кадрах видно ноги женщины, которые торчат из входной двери, а сотрудники скорой пытаются узнать о ее состоянии.

Потолок обвалился в жилом доме в центре Одессы: кадры ЧП.

Женщина-маугли, не выходившая из дома 26 лет, впервые показала, как существует: "Ем с кошками".

Прямо посреди дороги: как "утилизируют" использованные тесты на китайский вирус в Украине.